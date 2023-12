Theaterstück von 1988 im Hückeswagener Heimatmuseum Schauspieler feiern Wiedersehen im Schloss

Aus dem jungen Ensemble von damals, das um den Schweizer Regisseur und Schauspieler Robert Hunger-Bühler 1988 die Ur-Aufführung „Erinnerung der Gegenwart“ im Schloss feierte, sind gestandene Schauspieler und erfolgreiche Regisseure geworden. „Es ist, als gebe es keine Erinnerung. Als wäre es die Gegenwart. Alles ist gleichgeblieben“, äußerte etwa Martin Horn mit Blick durch das Heimatmuseum. Der Schauspieler hat später unter anderem mit Filmen wie „Das Wunder von Bern“, „Stauffenberg“ oder „Babylon Berlin“ Erfolge gefeiert. „Der Raum und sogar die Bäume im Park sind noch genau wie vor 35 Jahren“, wunderte sich auch Robert Hunger-Bühler, der damals das Stück in Hückeswagen inszenierte hatte und für dieses Wiedersehen extra aus Zürich in die Schloss-Stadt angereist war. Ihre gut dreistündige Uraufführung von damals an diesem Abend in gekürzter Fassung auf Leinwand zu sehen, löste bei den Teilnehmern verschiedene Gefühle aus. Einige der Schauspieler erzählten im Anschluss, dass sie ihren Text von damals nicht vergessen hätten. „Das war eine prägende Zeit“, urteilte Thomas Kügel, der unter anderem für seine Rolle als Roland Schladitz im Tatort Kiel sowie für die des Bürgermeisters in den Eberhofer-Filmen bekannt ist.