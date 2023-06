Hückeswagens Partnerstadt Missbilligung auf französisch

In der Tat scheint der Einsatz von Küchengeschirr ein letztes, nahezu verzweifeltes Mittel, sich nicht länger all die Erklärungen, Versprechungen oder Ausflüchte seitens der Regierenden anhören zu wollen. Der Schlag auf den Pott wird zur ohnmächtigen Demonstration von Spott und tiefer Verachtung. Er ist ein Signal an die abgehobene Welt der Politik, dass es auch noch Menschen außerhalb ihrer Welt gibt und dass sie sich nur so bemerkbar machen können.