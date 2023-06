Hückeswagen Engagierte Hückeswagener gesucht für ISEK-Bürgerbeirat

Im Zuge des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) wird Hückeswagen künftig an einigen Stellen im Zentrum anders aussehen, als es das heute noch tut. Damit einher gehen Millioneninvestitionen, die aber größtenteils aus Mitteln der regionale 2025 akquiriert werden. Auf dem Weg zum „neuen Gesicht der Innenstadt“ will die Stadtverwaltung die Menschen am Ort mitnehmen und plant zusammen mit den beiden Citymanagerinnen Christina Brüning und Barbara Zillgen die Bildung des Bürgerbeirats „Zukunft Hückeswagen“, der das ISEK begleiten und dem auch zwei engagierte Bürger angehören soll.