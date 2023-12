Konzert im Hückeswagener Kultur-Haus Zach Festliche Stimmung wie an Heiligabend rund um den Weihnachtsbaum

Schon beim Betreten des Kultur-Hauses Zach erlebten die Besucher des Konzerts „Silent Moments of Christmas“ am Samstag eine weihnachtliche Atmosphäre. So war die Bühne mit dezentem Blau in eine Art Weihnachtsnacht getaucht und man blickte in einen Weihnachtswald, in dem kleine Lichter funkelten. Über die große Wandeltreppe betraten dann Gitarristin Martina Angenendt und Tenor Marcel Oleniecki die Bühne und stimmten die Zuhörer mit winterlichen Liedern wie „Let it snow“ und „Leise rieselt der Schnee“ auf einen festlichen Konzertabend ein. Bereits bei diesen ersten Stücken merkten die Zuhörer die Hingabe der beiden Musiker. Der akzentuierte Gesang Oleniekis und die exzellente Gitarrenbegleitung von Martina Angenendt verzauberte das Publikum umgehend, das still den Klängen lauschte. Und man meinte beinahe, die Schneeflocken fallen zu hören.