Vernissage im Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Schwarz-weißer Blick in die Stadthistorie

Durch Urlaubsfotos zu stöbern, weckt persönliche Erinnerungen. Bei Bildern von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens kann jedoch eine ganze Stadt mitreden. Diese Möglichkeit bietet die Ausstellung „Hückeswagener Köpfe“ des Wiehagener Fotografen Hans Dieter Schmitz, zu deren Vernissage am Sonntag geladen war. Im Kultur-Haus Zach trafen die Besucher auf 31 Bildern von Menschen in charakteristischen Posen, die durch ihr Wirken in der Schloss-Stadt Geschichte geschrieben haben oder es noch tun. Weitere Fotos wurden auf die Leinwand projiziert.