Hückeswagener Paar scheitert am TV-Treuetest Eskalation bei „Temptation Island“ – Sarah wirft Nico raus

Ein Lagerfeuer wird in der Regel mit reichlich Romantik in Verbindung gebracht. Nicht so bei der Verführungsshow „Temptation Island“ auf RTL+, in der vier Paare getrennt voneinander auf ihre Treue getestet werden. Die Kandidaten der aktuellen Staffel bekamen jetzt statt Romantik am Lagerfeuer Video-Szenen ihrer Partner gezeigt – und die hatten es in sich. Bei dem Hückeswagener Paar Sarah Liebich und Nico Legat führte das in Folge 10, die seit vorigem Donnerstag auf der Streaming-Plattform RTL+ zu sehen ist, zum Show-Abbruch und Liebes-Aus. Denn der 25-Jährige hatte seine ein Jahr jüngere Partnerin mit einer anderen Frau ganz offensichtlich betrogen, es zunächst aber abgestritten – zu sehen in der Folge davor. Bei den recht eindeutigen Bildern brach Sarah Liebich am Lagerfeuer unter Tränen zusammen und beendete ihre Teilnahme an der Show. Zu Beginn der Staffel hatte das Paar noch von Hochzeit, Haus und Kindern gesprochen.