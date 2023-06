Saisonstart für Hückeswagen Passabler Feierabendmarkt trotz Lücken

Nach der Saisoneröffnung des Bergischen Feierabendmarkts in Wermelskirchen in der Vorwoche reihten sich die Marktbeschicker am Donnerstagabend in Hückeswagen aneinander. 18 Stände waren angemeldet, einer fiel wegen einer Terminüberschneidung aus. „Wir sind zufrieden und haben eine gute Mischung“, sagten Monika Zöller und Andrea Poranzke, die Geschäftsführerinnen des Stadtmarketings, die die Hückeswagener Veranstaltung organisiert hatten.