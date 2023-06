16. Hückeswagener Weinfest Sonne, Schloss und Weingenuss

Mit und mit haben die Organisatoren auch investiert und ein Zelt für die Musiker, Beleuchtung für die Schlossmauer und Tischdecken angeschafft – natürlich in Weinrot. Die Tische waren zudem liebevoll mit frischen Blumen und Teelichtern geschmückt. Und ganz wichtig: Die Winzer harmonierten untereinander. Daher sei es auch so schwer, einen weiteren Anbieter zu finden. „Er muss in die Truppe passen“, betonte Anne Mesenhöller. Das gemeinsame Frühstück des Orga-Teams mit den Winzern nach dem Aufbau am Freitagmorgen auf dem Schlosshof sei bereits zu einer liebgewonnenen Tradition geworden. „Das familiäre Empfinden ist hier sehr ausgeprägt“, versicherte Winzer Georg Schmitz vom Urzecha Hof in Ürzig an der Mosel.