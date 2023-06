Fusion von Werbegemeinschaft und Stadtmarketing „Wir sind Hückeswagen“ ab 1. Oktober

Sessinghaus unterstrich die Bedeutung eines funktionierenden Einzelhandels für die Schloss-Stadt: Die positive Wahrnehmung des Standorts Hückeswagen unterstütze nicht nur die lokalen Händlerinnen und Händler, sondern die gesamte Marke „Hückeswagen“. „Wenn wir uns gemeinsam aktiv an Entscheidungsfindungen beteiligen, können wir das wahre Potenzial von Hückeswagen freisetzen.“ Sein Ziel und das seiner Kollegen der Werbegemeinschaft mit der Bildung eines gemeinsamen Vereins ist es zudem, wieder mehr Mitglieder zu akquirieren. Sessinghaus hofft, für den WsH Kollegen zurückzugewinnen, die der Werbegemeinschaft den Rücken gekehrt haben, und solche, die in der Werbegemeinschaft nicht mitmachen wollen, ein Engagement in dem neuen Konstrukt schmackhaft zu machen.