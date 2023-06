Stadtradeln in Hückeswagen Spaß haben beim „Kilometersammeln“

Natürlich fährt sie jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. „Das ist nur nicht so wirklich weit weg von zuhause. Aber ich bin immer schon gerne mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, schon als Kind bin ich bei uns um den Hof gefahren“, erzählt sie. Vor ein paar Tagen, als die Kinder und ihr Mann einmal unterwegs gewesen seien, habe sie sich ganz spontan einfach so aufs Rad geschwungen. „Ich war dann einfach unterwegs, das war richtig schön.“

Die Kinder hätten im vergangenen Jahr bei der Belohnung der besten Stadtradler Gutscheine gewonnen, das wollten sie in diesem Jahr natürlich wiederholen. „Wir haben das Ziel, dass jeder mindestens 100 Kilometer zusammenbekommt. Vergangenes Jahr war es nicht so toll, weil das Wetter nicht so schön war. Aber ich freue mich darauf, in diesem Jahr mehrere schöne Touren machen zu können“, sagt die 40-Jährige.