Politik in Hückeswagen Neues Hallenbad – Differenzen um Fördermittel

Hückeswagen · Soll sich die Stadt in Sachen Hallenbad-Neubau die Möglichkeit offen lassen, Zuschüsse zu beantragen? Das könnte das ganze Projekt weiter verzögern. Darüber wurde im Betriebsausschuss diskutiert – und wird am Dienstag in der Ratssitzung entschieden.

05.06.2023, 15:33 Uhr

Das 49 Jahre alte Hallenbad wird durch einen Neubau ersetzt. Foto: Jürgen Moll

Von Stephan Büllesbach Redakteur der Lokalausgabe Hückeswagen

Weitreichende Beschlüsse für das künftige neue Hallenbad fasste der Betriebsausschuss Freizeitbad in seiner jüngsten Sitzung. Geschlossen stimmte die Politik etwa dafür, dass vor allem der Aspekt der Familienfreundlichkeit hervorgehoben werden soll. Mit Blick auf die nächsten Schritte wurde festgelegt, dass die Stadt das Ingenieurbüro Constrata beauftragt, den Arbeitskreis bei seiner Festlegung des Ausstattungsbedarfs zu begleiten. In der Sitzung verwies Michaela Garschagen, die Betriebsleiterin des Bürgerbads, noch einmal auf die Unterstützung der Dortmunder Niederlassung beim Bau der Hallenbäder von Leichlingen und Werdohl, die sich Mitarbeiter der Stadtverwaltung einmal angeschaut hatten.