Bürgerbad in Hückeswagen Ja zum Bad-Neubau, nein zur Sauna

Betriebskosten Mit den Millionen für den Neubau des Bades ist es nicht getan. Teurer werden auf lange Sicht die Betriebskosten. Darin sind neben Personal-, Energie- und Unterhaltungsaufwendungen auch die Kosten für Kreditzinsen, Tilgung und Abschreibung enthalten. Dem stehen vergleichsweise geringe Einnahmen aus dem Badbetrieb entgegen, so dass unterm Strich ein Millionen-Defizit stehen wird. Öffentliche Bäder sind immer Subventionsbetriebe. Wie hoch das Defizit wird, hängt auch davon ab, wie viel in das neue Bad investiert wird und welche Summe also fremdfinanziert werden muss.

Defizit-Finanzierung Das Defizit des Bades muss aus dem allgemeinen Haushalt der Stadt ausgeglichen werden, belastet also die Stadt mit Millionen-Ausgaben in jedem Jahr. Bislang lief die Finanzierung so: Die Gewinne der Stadt aus ihren Anteilen am heimischen Energieversorgen BEW flossen nicht in den allgemeinen städtischen Haushalt, sondern direkt an den Bad-Betrieb. Nur, was nach Abdeckung des Defizits übrig blieb (eine deutlich kleinere Summe), ging in die Kasse der Stadt.

Problem der Zukunft Die Gewinne der BEW resultierten bisher im wesentlichen aus dem Gasgeschäft. Angesichts der Lage auf dem Energiemarkt sind Gewinne in dieser Höhe zukünftig nicht mehr zu erwarten. Es wird zunehmend unwahrscheinlich, dass sie das Jahresdefizit des neuen Bades noch abdecken können. Entsprechend stärker wird der städtische Haushalt durch das Bad belastet.