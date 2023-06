Kontrolle in Hückeswagen Biker bleiben im Visier der Polizei

Ein sonniger Vormittag am Beverdamm. Viele Motorrad- und Autofahrer nutzen die Gelegenheit für einen Ausflug auf zwei oder vier Rädern. Wirklich schnell fährt hier niemand. Was aber auffällt, ist, dass alle noch langsamer unterwegs sind, als sie die Polizei mit einem kleinen Bus und zwei Motorrädern gut sichtbar auf dem Parkplatz erblicken. Ein Biker und ein Autofahrer sind allerdings weniger wachsam und fahren innerhalb von wenigen Minuten in die Radarkontrolle. Was sie nicht wussten: Seit gut fünfeinhalb Wochen gilt im Bereich des Parkplatzes auf 200 Metern nur noch Tempo 40. Der Motorradfahrer war nach Abzug der Toleranz acht, der Autofahrer 18 Stundenkilometer zu schnell – der erste muss 20 Euro, der zweite 60 Euro Bußgeld zahlen.