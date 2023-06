Löwen-Grundschule Hückeswagen Fünfte OGS-Gruppe ist geplant

Die Verantwortlichen im Rathaus sehen die Not berufstätiger Eltern bei der Betreuung ihrer schulpflichtigen Kinder – und haben gehandelt: Geplant ist nun, neben der schon beschlossenen und im städtischen Haushalt berücksichtigten vierten Gruppe für den Offenen Ganztag (OGS) an der Löwen-Grundschule noch eine fünfte Gruppe einzurichten, die ebenfalls zum neuen Schuljahr an den Start geht. Der Rat beschloss den Verwaltungsvorschlag am Dienstagabend einstimmig und stimmte den dadurch bedingten und bislang nicht eingeplanten Mehrkosten von 30.000 Euro zu.