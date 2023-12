Schulbau in Düsseldorf Ein Kunstwerk für die neue Realschule in Unterrath

Insgesamt werden 55,5 Millionen am Standort investiert. Die 18 Klassen der dreizügigen Realschule werden in sogenannten Clustern angeordnet. Dabei handelt es sich um zusammenhängende Bereiche für die jeweiligen Klassen einer Jahrgangsstufe. Zu den Clustern gehört neben den Klassenräumen auch eine Mitte, die als vielseitig nutzbare Fläche Platz für Begegnungen bietet. Darüber hinaus erhält die Schule eine Aula, eine Pausenhalle, eine Mensa sowie eine Zweifachsporthalle für eine Schul- und Vereinsnutzung. Die Unterrather Schule wird die 14. Realschule in Düsseldorf und die erste im Stadtbezirk 6 (Rath, Unterrath, Mörsenbroich, Lichtenbroich). Dadurch werden sich für viele Jugendliche aus dem Bezirk die Schulwege verkürzen. Bislang hatten sich immer 180 Jugendliche aus den vier Stadtteilen an einer Realschule in einem anderen Bezirk anmelden müssen.