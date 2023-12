Weihnachtsaktion am Berufskolleg Viersen Schüler schreiben an einsame Senioren

Die Weihnachtszeit verbringen die meisten Menschen mit ihrer Familie oder engen Freunden. Für sie ist es wichtig, gemeinsam Zeit mit ihren Lieben zu verbringen. Doch was macht jemand, der keine Familie mehr hat oder dessen Angehörige weit weg wohnen, zu weit, um an Weihnachten nach Viersen zu kommen? Drauf haben Jugendliche des Berufskollegs Viersen in Dülken eine Antwort gefunden. Sie haben sich etwas einfallen lassen, um alleinstehenden Menschen eine kleine Freude zu machen.