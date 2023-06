Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Nächster Kino-Sonntag mit zwei Filmen

In dem US-amerikanischen Film von 2010 gezeigt verliebt sich ein Soldat im Heimaturlaub in eine Studentin. Er verspricht ihr, seine Militärkarriere zu beenden, doch dann nimmt er das Angebot an, mit in den Irakkrieg zu gehen. Daraufhin beendet die Studentin die frische Beziehung per Brief. Das frustriert den Soldaten derart, dass er sich in seine militärische Karriere regelrecht „vergräbt“. Etliche Jahre später kehrt er in seine Heimat zurück und versucht, seine damalige Liebe wiederzusehen und wiederzugewinnen.