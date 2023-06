Hückeswagener Politik will noch beraten Doch keine Förderung der Stadt für „Balkon-Kraftwerke“

Grundsätzlich geht es in einem solchen Förderprogramm darum, den Anteil erneuerbar erzeugter Energie im Stadtgebiet zu erhöhen und einen lokalen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Außerdem sollten darüber mehr Menschen an die Technologien zur Produktion erneuerbarer Energie herangeführt werden – ein niederschwelliger Einstieg in eigenverantwortlichen Klimaschutz sozusagen. Profitieren sollten Mieter mit Balkon an der Wohnung, also diejenigen, die kein eigenes Haus besitzen und damit auch kein Dach, auf dem großen Solaranlagen installiert werden können.