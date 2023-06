Mehr Trainingsfläche für Hückeswagen Kommt jetzt der große Wurf mit Bad und Sporthalle?

Überraschung in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause: Der Stadtrat stimmte mit den Stimmen aller Fraktionen dafür, dass die Verwaltung umgehend die Planungen für den Bau einer weiteren Dreifachturnhalle aufnimmt. Zudem soll sie sich auf die Suche nach einem möglichen Standort für den „potenziell erforderlichen Neubau eines weiteren Kunstrasenplatzes“ machen. Ursprung war ein CDU-Antrag vom 21. Mai, den nach einer Diskussion im Arbeitskreis Sportstätten (s. Info-Kasten) am Montagabend auch die Fraktionen von Grünen, SPD, FaB und FDP unterstützten. Die AfD ist in dem Antrag nicht vertreten – sie hatte keinen Vertreter in die Sitzung des Arbeitskreises entsandt.