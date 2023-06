Feiertag in Hückeswagen Fronleichnamsprozession trifft Bierfest

Es dürfte sich wohl um eine echte Ausnahme gehandelt haben. So endete die Fronleichnamsprozession der Katholischen Kirchengemeinde zwar traditionell am Schlosshof, auf dem normalerweise nur ein kleiner Altar aufgebaut ist, an dem das Allerheiligste noch gesegnet wird, ehe die Gemeinde wieder zurück zur Kirche geht. An diesem Donnerstag jedoch mussten sich die gut 100 Gläubigen den Platz mit den Standbetreibern des ersten dreitägigen Hückeswagener Bierdorfs teilen, das an diesem Tag begann. Allerdings wirkte es in sich stimmig, das Ganze sah trotz der jeweils völlig gegensätzlichen Thematik insgesamt nach einer lebendigen Stadtgesellschaft aus.