Ehejubiläum in Hückeswagen Goldhochzeitspaar auf Kreuzfahrt durchs Leben

Renate Huckenbeck, die in Lennep geboren wurde, hatte die Lehre zur Einzelhandelskauffrau im Radevormwalder Schuhgeschäft Habermann absolviert. Ihren Freund konnte sie jedoch nur alle paar Wochen sehen, wenn er von seinem Einsatzort in Eckernförde in der Heimat zu Besuch war. 1972 verlobte sich das Paar, ein Jahr später folgte die kirchliche Trauung in der Evangelischen Waldkirche Krebsöge. Die Hochzeit wurde in der Gaststätte im Siepen groß gefeiert. Eine eigene Wohnung hatte das Ehepaar trotz Hochzeit nicht. „Wir haben an den Wochenenden immer nur in meinem Kinderzimmer gewohnt, dadurch konnten wir aber gut sparen und unsere erste Wohnung von dem Geld komplett einrichten“, berichtet die heute 75-Jährige.