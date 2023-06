Bever-Talsperre in Hückeswagen Gladiatoren erringen Doppelsieg im Drachenboot

Schöner hätte die 21. Auflage des Drachenboot-Festivals an und auf der Bever-Talsperre nicht sein können. Bei schönstem Sommerwetter und unter der Leitung der DLRG Hückeswagen lieferten sich am Feiertag Fronleichnam 15 Mannschaften spannende Bootsrennen. Da störte auch der heftige Regenschauer nicht, der genau in die Pause zwischen den Vor- und Finalläufen fiel. Auf der großen Liegewiese zwischen DLRG-Wachstation und „Zornige Ameise“ hatten die Teilnehmer ihre Mannschaftslager aufgebaut, die mit Stühlen, Essen und Getränken gut ausgestattet und mit Bannern und Luftballons dekoriert waren.