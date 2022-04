Auch Nachttresor von Bank in Hückeswagen beschädigt : Haftstrafe als persönliche Chance

Hückeswagen/Wipperfürth Das Amtsgericht Wipperfürth verurteilte einen 22-jährigen Kleinkriminellen zu einer zweijährigen Haftstrafe. Unter anderem hatte er sich am Nachttresor einer Hückeswagener Bank zu schaffen gemacht.

Der Anwalt des Angeklagten am Wipperfürther Amtsgericht schlug die Hände über den Kopf zusammen, als sein Mandant vor dem Schöffengericht sein Geständnis mit den Worten komplettierte: „Ich freue mich, dass ich im Gefängnis bin.“ Seit Oktober sitzt der 22-Jährige Wipperfürther in Untersuchungshaft, seit vier Monaten geht er dort einer Arbeit nach. Und er wird auch noch länger hinter Gittern bleiben, da das Schöffengericht den jungen Mann zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt hat. Für den Verurteilten eine Chance, auf die richtige Bahn zurückzufinden.

Die übrigen neun Straftaten hatte der 22-Jährige in der Hansestadt begangen. So hatte er im April die Scheibe eines Münzrollengebers in der Wipperfürther Volksbank eingeschlagen. Im Mai hatte er unerlaubt den Balkon einer Bekannten erklommen und im Juni sogar versucht, den Geldautomaten der Wipperfürther Sparkasse aufzuhebeln. Zu Handgreiflichkeiten war es im Juni bei einem Grillfest auf dem Vereinsgelände des VfR Wipperfürth gekommen. Weiter missachtete er das Hausverbot im Rewe-Markt und bedrohte eine Angestellte der Aldi-Filiale sogar mit einem Buttermesser, nachdem sie ihn beim Stehlen einer Saftflasche im Wert von 1,39 Euro erwischt hatte. „Er ist bei uns schon mehrfach wegen Ladendiebstählen aufgefallen, aber diesmal hatte ich die Polizei gerufen“, sagte sie als Zeugin bei Gericht aus.

Die Streetworkerin hatte dem 22-Jährigen damals ein Zimmer in der städtischen Unterkunft besorgt, aus dem er jedoch rausgeflogen war. So musste der Wipperfürther zeitweise auf der Straße leben und in fremden Kellern übernachten. Vielleicht klaubte er deshalb eine warme Daunenjacke aus einem Kleidercontainer, was ebenso verboten ist. Der Konsum von Amphetaminen und Cannabis war ebenfalls nicht förderlich, aus dem Abwärtsstrudel herauszukommen. Der Inhaftierte gab im Gericht alle Straftaten zu, bis auf eine. Ihm wurde vorgeworfen, die Scheibe einer Wipperfürther Bushaltestelle mit einem Pflasterstein eingeworfen zu haben. Erst als der Richter die Aussage einer Anwohnerin, die die Szene beobachtet hatte, verlas und auch von einem Videobeweis sprach, ruderte der 22-Jährige zurück. „Okay, komm, ich geb’s zu. Es war eine schwere Zeit für mich“, räumte er ein und entschuldigte sich beim Richter für die Lüge.