Auftritt Ende Mai in Wipperfürth : „Cat Ballou“ gastiert in der Alten Drahtzieherei

Die Kölsch-Band „Cat Ballou“ will am 28. Mai ihr Publikum in Wipperfürth begeistern. Foto: Meuter, Peter (pm)

Wipperfürth Die Kölsch-Band kommt auf ihrer Deutschandtournee „Alles bunt“ am 28. Mai nach Wipperfürth. Der Kartenvorverkauf für den Konzertabend hat begonnen. Tickets gibt es auch in Hückeswagen.

Die Hansestadt ist in diesem Jahr gleich zweimal Anlaufpunkt für die beliebte Kölsch-Band „Cat Ballou“: Am Freitag, 27. August, bildet ihr Konzert auf den Ohler Wiesen den Auftakt des Open-Air-Wochenendes in Wipperfürth. Doch schon Samstag, 28. Mai, sind die fünf Jungs aus Bergisch Gladbach in der Alten Drahtzieherei zu hören. Sie gastieren dann dort auf ihrer „Alles-bunt“-Tour 2022, und der Vorverkauf hat bereits begonnen.