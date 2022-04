Hospizgruppe Hückeswagen : „Die Weggefährten“ sind Hoffnungsgeber

Schon kleine Zeichen können mitunter Hilfe in der Trauer sein. Foto: Africa Studio - stock.adobe.com/Trost-Helden GmbH

Hückeswagen Jede Trauer hat ihren eigenen Weg. Die Trauerbegleiter der Hospizgruppe Hückeswagen bieten Trost, Hoffnung und Halt in schweren Zeit. Nicht umsonst nennen sie sich „Die Weggefährten“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Schriftstellerin und Autorin Sarah Khan hat deutlich gemacht, wie nah das Sterben und die Hoffnung der Auferstehung im christlichen Osterfest zusammenliegen und wie schwer ein Neuanfang nach einem Verlust sein kann: „Ostern ist ein altes, weises Fest. Es weiß um den Tod und den Schmerz von Trauernden, die jeden neuen Frühling aushalten müssen, die Kraft des Lebens zu spüren.“ Für die Trauerbegleiter der Hospizgruppe Hückeswagen „Die Weggefährten“ ist das Thema allgegenwärtig, haben sie sich doch intensiv damit auseinandergesetzt, um anderen Menschen in ihrer Trauer als Wegbegleiter beizustehen und ihnen Hoffnung und Trost zu schenken.

„Trauer haben wir im Leben überall, auch wenn wir unsere Arbeit, ein Haustier oder unsere Heimat verlieren, so wie derzeit die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine“, sagt Arnd Schael. Der 66-Jährige hat sich vor zwei Jahren zum ehrenamtlichen Trauerbegleiter ausbilden lassen und ist seitdem schon vielen Formen der Trauer begegnet. Manchmal fallen Menschen nach dem Verlust eines Angehörigen in ein tiefes Loch, bei einigen kommt die Trauer erst Jahre später zutage. „Die Aufgabe der Trauerbegleitet ist es dann, vor allem zuzuhören und die Menschen dabei zu unterstützen, ins Leben zurückzufinden“, beschreibt es Hospizmitarbeiterin und Trauerbegleiterin Judith Hanke.

Die ehrenamtlichen Trauerbegleiter und „Weggefährten“ Arnd Schael und Judith Hanke. Foto: Heike Karsten

In Einzel- oder Gruppengesprächen können sich trauernde Menschen öffnen und ihren Gefühlen freien Lauf lassen. In den Gruppentreffen wird viel mit Symbolen gearbeitet: Ein kleiner Rettungsring fürs Portemonnaie, ein Schlüssel für das Öffnen neuer Türen oder eine Kerze für den Verstorbenen kommen zum Einsatz. In Planung sind „Geh-Spräche“ – also Spaziergänge in der Natur mit dem Trauerbegleiter.

Arnd Schael und Judith Hanke empfinden ihre gemeinsame Zeit mit Trauernden nicht als Last – ganz im Gegenteil. „Man kriegt so viel zurück von den Menschen“, versichert der Diplom-Ingenieur im Ruhestand. In der Ausbildung hat er auch gelernt, mit den eigenen Gefühlen umzugehen. „Man weint mit den Menschen, kann aber auch gemeinsam über schöne Erinnerungen lachen“, berichtet er. Judith Hanke betont: „Durch eigene Verluste, die wohl jeder von uns schon erlitten hat, können wir die Gefühle der Trauernden gut nachempfinden. Wir handeln nicht nur aus dem Lehrbuch, sondern aus dem Herzen.“

Der Umgang mit der Trauer beginne jedoch schon vor dem Tod eines Angehörigen. Was passiert, wenn der Mensch, den ich liebe, nicht mehr da ist? Wie gestalte ich die Beerdigung, wie mein Leben ohne Partner? Antworten darauf versuchen die 29 Ehrenamtliche in der Hospizgruppe Hückeswagen zu finden, darunter sind fünf mit einer zusätzlichen Qualifikation als Trauerbegleiter. Drei weitere kommen nach ihrer Ausbildung im Herbst hinzu.

Hilfesuchenden stehen kostenfrei alle Hilfsangebote wie Hausbesuche, Telefongespräche, Einzel- und Gruppentreffen zur Verfügung. Die Hospizgruppe zeigt so oft es geht Präsenz in der Stadt, damit möglichst viele Betroffene von diesem Angebot erfahren. Die Art des Verlusts, das Alter oder auch die Religion spielen keine Rolle. „Wir unterliegen auch der Schweigepflicht“, macht Arnd Schael Betroffenen Mut, den ersten Schritt zu wagen. „Die Weggefährten“, deren Arbeit sich hauptsächlich aus Spenden finanziert, leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Trauerarbeit. „Trauer kann krank machen, wenn sie nicht gelebt wird“, betont Judith Hanke. Niemand müsse nach einem Schicksalsschlag alleine mit seiner Trauer zurechtkommen – weder an Ostern noch an allen anderen Tagen des Jahres.

Kontakt ☏ 02192/9334858 (Büro-Telefon), ☏ 0177/7670686 (Trauer-Telefon)