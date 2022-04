Konzert in Hückeswagen : Auf ein Wiedersehen mit „Dr. Mojo“ im Kultur-Haus Zach

Konzert in Hückeswagen

„Dr. Mojo“ spielt am Freitag wieder im Kultur-Haus Zach. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Der beliebte Musiker Klaus Stachuletz gibt am Freitag, 22. April, wieder ein Konzert in Hückeswagen. Es ist der Nachholtermin des im November ausgefallenen Konzerts.

Als „One-Man-Band“ ist „Dr. Mojo“ weit über die Grenzen des Bergischen hinaus bekannt. Schon mehrfach war der Remscheider Musiker in der Schloss-Stadt zu Gast, am kommenden Freitag gibt‘s ein Wiedersehen im Kultur-Haus Zach. Klaus Stachuletz, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, präsentiert dann bekannte und beliebte Oldies, erdigen Blues, Balladen und Folksongs – das Ganze live und unplugged sowie mit unterhaltsamer Moderation. Zwischen den einzelnen Songs gibt er kurze Erläuterungen zu den Texten, erzählt unterhaltsame Anekdoten und interessante Geschichten über die Songs und deren Interpreten.

„Das Konzert war bereits für vorigen November geplant, musste aber aufgrund einer Erkrankung des Musikers abgesagt werden. Daher freuen wir uns jetzt sehr auf den Ausweichtermin“, betont Detlef Bauer, Vorsitzender des Trägervereins. Bereits gekaufte Karten für den ausgefallenen Termin behalten für das Konzert am Freitag ihre Gültigkeit, es gibt aber noch weitere Tickets.

Karten für zwölf Euro sind im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online über www.kultur-haus-zach.de zu haben, an der Abendkasse kosten sie 14 Euro. Es gilt die 2G-plus-Regel, und die Besucher müssen einen medizinischen Mundschutz beim Betreten des Kultur-Hauses tragen, der am Sitzplatz abgenommen werden kann.