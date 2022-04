Strecke führt auch durch Hückeswagen : Wanderevent „Bergische 50“ führt an der Bever vorbei

Wipperfürth Kurzentschlossene Wanderer können sich am Tag vor dem Start auf dem Wipperfürther Marktplatz noch für die beiden Strecken über 50 und 25 Kiometer anmelden.

Hunderte von Wanderern werden am Samstag, 23. April, durch das Bergische Land wandern und dabei auch an der Bever-Talsperre vorbeikommen. Denn an diesem Tag startet wieder das Wanderevent „Bergische 50“ – Start und Ziel ist zum vierten Mal der Wipperfürther Marktplatz. Bislang haben sich mehr als 1400 Wanderer angemeldet; sie werden sich morgens zwischen 7 und 8.15 Uhr, je nach Startblock, auf die 50 Kilometer lange Schleife durch das Bergische begeben mit dem Wipperfürther Zentrum im Süden, der Bever im Westen, Schwenke im Norden und Kreuzberg im Osten. Vom Marktplatz geht‘s zur Bever-Talsperre (Nieder- und Oberlangenberg, Höhe, Groß- und Kleinhöhfeld) und zur Neye-Talsperre, vorbei an der Wander- und Radwegekirche Egen, wo die Mittagsverpflegung eingerichtet wird. Dort bietet ein Caterer allen Teilnehmern eine warme Mahlzeit und kühle Getränke. Zudem stehen den Teilnehmern fünf weitere Versorgungspunkte auf der Strecke, die im weiteren Verlauf im Bogen über Schwenke und Kreuzberg zum Marktplatz führt, zur Verfügung.