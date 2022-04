Probleme des Hückeswagener Klettergartens : Corona, Baulärm und kaputte Bäume

Anna Ehlis, Tochter der Betreiber im Klettergarten, neben der fast 100 Jahre alten Buche, die durch die Trockenheit abgestorben ist. Der Stamm kann aber noch einige Jahre stehen bleiben. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Brunsbachtal Der Klettergarten im Brunsbachtal ist in den vergangenen Jahren von gleich drei Problemen gebeutelt worden. Dennoch lässt sich Betreiberin und Pächterin Gundel Ehlis die Freude nicht verderben.

Der Klettergarten im Brunsbachtal hatte es in den vergangenen drei Jahren nicht leicht. Gleich drei handfeste Probleme haben dem Pächterehepaar Gundel Ehlis und Rüdiger Fuhr zugesetzt. Das Offensichtlichste ist die nahe Baustelle der Löwen-Grundschule, die mittlerweile um die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet „Eschelsberg“ erweitert wurden. „Wir haben durch die Bauarbeiten nicht nur schon fünf Bäume verloren. Es ist natürlich auch eine konstante Lärmbelastung, da teilweise auch samstags gearbeitet wird“, erzählt Gundel Ehlis. In der Tat sind angesichts der Bagger und anderen schweren Geräten, die auf dem Gelände zwischen Kölner Straße und Bürgerbad ihre Arbeit verrichten, Unterhaltungen nicht einfach. „Wenn wir die Einweisungen fürs Klettern machen, müssen wir teilweise fast schreien. Genauso ist es, wenn wir den Kletternden irgendeine Anweisung geben müssen“, sagt sie.

Zurzeit sei der ausgehobene Boden zwar noch feucht, so dass sich die Staubentwicklung in Grenzen halte. „Aber als es im März zwei Wochen lang zum ersten Mal in diesem Jahr länger trocken und sonnig war, hatten wir zwei Schulklassen zu Besuch – die waren nach wenigen Minuten komplett mit Staub eingedeckt und ganz braun, so dass wir abbrechen mussten“, erzählt die Betreiberin. Abgesehen davon sei für viele neue Besucher nicht ganz klar, wohin sie fahren müssten. „Manchmal werden wir ganz einfach nicht gefunden“, hat Gundel Ehlis bereits feststellen müssen.

Info Nur nach Anmeldung zum Klettern kommen Termin Wegen der Einschränkungen durch Corona kann man derzeit nur noch nach Anmeldung im Klettergarten die Baumwipfel erklimmen. „Wir haben viele Honorarkräfte, die natürlich nur ungern umsonst herumsitzen wollen. Daher haben wir uns für diesen Weg entschieden“, sagt Klettergarten-Betreiberin Gundel Ehlis. Anmeldungen seien allerdings auch sehr kurzfristig und am gleichen Tag möglich. Kontakt ☏ 02192/9356661, Mobil: 0160/90230686 www.ghw-klettergarten.de

Das zweite Problem, das in letzter Konsequenz durchaus existenzielle Auswüchse für den Klettergarten haben könnte, betrifft die Auswirkungen von Trockenheit und Hitze der vergangenen Sommer. „Die Vitalität der Bäume hat sehr gelitten“, berichtet Gundel Ehlis. „Nach jedem Sturm ab Windstärke 8,5 kommen Baumsachverständige und überprüfen den Zustand der Bäume. Im vergangenen Herbst haben wir so drei Bäume verloren – das gab es so noch nie.“ Die Bäume seien aufgrund der Trockenheit zu einem großen Teil nicht richtig versorgt, weswegen jede Menge vertrocknetes Geäst weggeschnitten werden musste. Der Blick ins Rund zeigt es – die einst dichte Baumlandschaft mit den vielfältigen Parcours-Wegen durch die Baumwipfel ist lockerer, durchsichtiger, dünner. „Es bricht mir das Herz, ich liebe Bäume so sehr – habe im Sommer sogar unsere Bäume hier bewässert“, sagt Gundel Ehlis.

Normalerweise sind vor allem die jüngeren Bäume von solchen Auswirkungen betroffen. Doch jetzt sind es gerade die großen, älteren Bäume, die zu kämpfen haben. Und diesen Kampf bisweilen auch verlieren. „Da drüben“, sagt die Betreiberin und zeigt in Richtung Kölner Straße, „steht noch der Stamm einer fast 100 Jahre alten Buche, die vertrocknet ist. Wir können solche Stämme noch stehen lassen, aber nach einigen Jahren gehen diese Stämme dann ganz kaputt und müssen weg.“ Im Falle der Buche kann der Stamm noch in den Parcours integriert werden. Trotzdem sei es schrecklich, das mit ansehen zu müssen. Zwar würden die Stationen ohnehin jedes Jahr neu angelegt werden, und noch könne man auf künstliche Masten verzichten, da noch genug Ausweichbäume vorhanden seien. „Ich stehe im Kontakt mit vielen anderen Klettergärten, die das teilweise nicht mehr von sich sagen können. Aber ewig geht das so auch bei uns nicht weiter“, betont Gundel Ehlis.

Das dritte Problem ist die Corona-Pandemie, die auch dem Klettergarten stark zugesetzt hat. Und das, obwohl man sich dauerhaft im Freien befindet. „Auch wir mussten 2020 und Anfang 2021 schließen. Zum Glück hat es mit den Corona-Hilfen geklappt, dennoch haben wir bestimmt 50 Prozent weniger umgesetzt als in den Jahren vor der Pandemie“, sagt Gundel Ehlis. Durch „die Baustelle und Corona“ sei der Betrieb stark getroffen worden. Dazu sei gekommen, dass sie bei den Corona-Kontrollen – Impf-, Test- oder Genesenennachweis – immer wieder, teils auch sehr plumpe, Fälschungen präsentiert bekommen habe. „Gerade die Impfnachweise waren da wirklich oft gefälscht. Da stand dann etwa im gelben Impfheftchen einfach: Geimpft gegen Corona“, sagt Gundel Ehlis kopfschüttelnd.