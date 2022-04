Hückeswagener vor dem Amtsgericht : Zweimal vor Gericht nach Wutanfall

Ein 21-jähriger hatte im August eine Scheibe des Testzentrums an der Bahnhofstraße beschädigt. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen 21-Jähriger hatte Scheibe des Testzentrums an der Bahnhofstraße eingeschlagen und war zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die ersten beiden Raten kamen allerdings beim Gericht nicht an.

Anfang des Jahres stand ein 21-jähriger Hückeswagener schon einmal vor dem Richter am Wipperfürther Amtsgericht. Doch weil die vereinbarten Raten seiner Strafe dort nicht ankamen, musste er sich an gleicher Stelle erneut verantworten. Auslöser des Ganzen war seine Tat vom 14. August 2021, als er kurz vor Mitternacht eine Scheibe des Corona-Testzentrums an der Bahnhofsstraße beschädigt hatte.