Prozes vor dem Amtsgericht Leverkusen : Proezss: Mann deponiert obszöne Texte auf Grab

Opladen Ein 60-Jähriger soll geschmacklose sexuelle Inhalte auf Zetteln in einer Grablampe auf dem Friedhof Bergisch Neukirchen deponiert haben. Nun muss er sich vor dem Amtsgericht verantworten.

Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft deponierte der Mann die Schriften am 20. August 2020 auf dem Grab, in dem unter anderem eine Frau ihre letzte Ruhestätte gefunden hat. Dafür riss er Seiten aus einem Katalog heraus, auf denen teilweise leicht bekleidete Frauen zu sehen waren, und versah die Blätter mit stumpfen sexuellen Fantasien. Ihm wurde die Störung der Totenruhe vorgeworfen.

Während der Verlesung der Anklage neigte der Mann den Kopf nach unten. Offenbar schämte er sich. Er gab die Tat zu. „Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich kann mir das nicht erklären“, sagte er. Der 60-Jährige gab an, er haben zu diesem Zeitpunkt viel getrunken. Jetzt, da er erwischt wurde, darf er den Friedhof nicht mehr betreten. „Das habe ich bisher auch nicht mehr getan – und ich werde es auch nicht mehr tun“, kündigte er an. Und das, obwohl auf dem Areal seine Mutter beerdigt sei.

Die Frage nach dem Grund seines Tuns blieb in der Verhandlung unbeantwortet. Auch weil er erzählte, keinerlei Verhältnis zu der Familie zu haben, zu der das Grab gehört. „Ich kenne die nicht“, betonte er. Der Richter blieb skeptisch. Schließlich, so warf er ein, habe der Angeklagte Zeit zur Vorbereitung seiner Tat gebraucht. Es habe sich dabei nicht um eine „Übersprungshandlung“ gehandelt.

Die Verhandlung fand am Donnerstag kein Ende. Da der Mann behauptete, in der Sache bereits eine Strafe in Höhe von 200 Euro an die Gerichtskasse in Köln gezahlt zu haben, dafür aber keinen Beleg vorbringen konnte, muss dies zunächst aufgeklärt werden. Ein Folgetermin steht noch nicht fest. Zwei Personen aus der geschädigten Familie waren als Zeugen geladen. Beim Verlassen des Gerichts machten sie dem Angeklagten unmissverständlich klar, er solle sich von ihnen fernhalten. Sie erhielten keine Antwort.