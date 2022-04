Corona-Pandemie in Hückeswagen : Impfmobil hält am Sonntag auf dem Trödelmarkt

Das Impfmobil macht wieder Station in Hückeswagen. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Am 24. April findet in Hückeswagen wieder ein Trödelmarkt statt. Gleichzeitig macht das Impfmobil des Kreises Halt in der Schloss-Stadt.

Das Impfmobil des Oberbergischen Kreises macht am kommenden Sonntag, 24. April, wieder einmal Station in Hückeswagen: Von 11 bis 15 Uhr steht es auf dem Parkplatz an der Alten Ladestraße, wo gleichzeitig der Trödelmarkt des Gummersbacher „Team 3“ stattfindet. Angeboten werden dort Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen für Personen ab zwölf Jahren. Mitzubringen ist lediglich der Personalausweis; eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Weitere Informationen zum Impfmobil gibt es auf der Internetseite der Kreisverwaltung unter www.obk.de/impfen.

Getrödelt werden kann auf dem Parkplatz parallel zur Alten Ladestraße und dem Festplatz am Aldi-Markt am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Dafür werden beide Parkplätze am Wochenende wieder für Fahrzeuge gesperrt sein – von Samstag, 23. April, 21 Uhr, bis Sonntag, 24. Oktober, 22 Uhr. Wer mittrödeln möchte, kann sich noch beim „Team 3“ anmelden. Der Preis pro laufendem Meter beträgt zwölf Euro, bei Neuware 16 Euro. Die Platzvergabe ist am Samstag, 17 bis 18 Uhr, sowie am Sonntagmorgen, ab 6 Uhr. Der nächste Trödelmarkt in Hückeswagen an gleicher Stelle ist dann am Pfingstwochenende, 5. und 6. Juni.

Anmeldung/Info bei Petra Raber vom „Team 3“ unter ☏ 02261/29621, ☏ 0171/8127643 oder per Mail an team3-maerkte@t-online.de.

(büba)