Frühjahrsputz in der Schloss-Stadt : Sportangler säubern die Gewässerufer

Jens Steinhauer (l.), Holger Imhof (Mi.) und Ulrich Blumberg gehörten zu den Sportanglöern, die jetzt das Wupperufer säuberten. Foto: Anja Kölsch

Hückeswagen Mit dem Ende der Forellen-Schonzeit beginnt für den Sportanglerverein Hückeswagen die Saison, die immer mit einer gründlichen Gewässerreinigung startet. Überhaupt läuft noch bis Ende dieser Woche die Aktion „Saubere Stadt“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Der wilde Müll, dem die vielen freiwilligen Helfer beim Müllsammeltag der Stadt am 2. April zu Leibe rücken wollten, war an diesem Morgen unter einer weißen Schneedecke verschwunden. Dennoch machten sich einige Freiwillige, Vereine, Parteien und Institutionen auf den Weg und füllten viele grüne Säcke mit achtlos entsorgtem Unrat – manche schon Tage vor, viele andere nach dem Aktionstag. Für den Sportanglerverein Hückeswagen gehört das Säubern des Stadtparkteichs sowie der Wupperstrecke von der Rader Straße bis kurz vor Hämmern seit Jahrzehnten zu den festen Terminen im Vereinskalender. Jetzt waren wieder zehn Angler, ausgestattet mit Handschuhen und Greifzangen, unterwegs und hatten dabei mehr als zehn große Müllsäcke an Unrat gefüllt.

Der Termin dieser vereinsinternen Aktion ist unabhängig von der Säuberungsaktion der Stadt. „Unser Saisonstart beginnt immer dann, wenn die Schonzeit der Forelle vorbei ist“, erläutert Vorsitzender Dieter Klewinghaus. Das war in diesem Jahr der 15. März. Meistens treffen sich die Mitglieder eine Woche vorher zum gemeinsamen Müllsammeln. Und es hat sich gelohnt. „Es kommt schon was zusammen, da die Wasserstände über den Winter stark schwanken“, berichtet der Vorsitzende. Hinzu mag auch das Hochwasser Mitte Juli beigetragen haben, bei dem die Strömung etliche Gegenstände angeschwemmt hatte, die nicht in die Natur gehören. Von spektakulären Funden ist Klewinghaus jedoch nichts bekannt. Seit dem Bau der Alten Ladestraße, durch den auch die weitläufigen Wupperauen entstanden sind, würden dort nur noch selten größere Gegenstände gefunden. „Früher wurden gerne mal Einkaufswagen die Böschung heruntergeworfen“, erinnert er sich.

Info Bergischer Tauschrauch auf dem Wertstoffhof Termin Am kommenden Samstag, 23. April, 15 bis 18 Uhr, heißt es wieder „Nix kütt fott“ auf dem Wertstoffhof des BAV in Hückeswagen, An der Schlossfabrik 32. Initiative Der Bergische Tauschrausch ist eine Gemeinschaftsaktion des Bergischen Abfallwirtschaftsverbands und der Stadt. Idee Die zuvor am Wertstoffhof abgegebenen, ausgemusterten aber dennoch brauchbaren Gegenstände werden an diesem Tag ausgestellt und können kostenfrei mitgenommen werden.

Zufrieden ist bisher auch Anja Kölsch, die die Sammelaktion „Saubere Stadt“ bei der Stadtverwaltung organisiert. „Es haben sich noch etliche Hückeswagener nach dem offiziellen Sammeltag Material bei uns geholt“, berichtet sie. Die verlängerte Aktion kommt gut an. „Die Leute finden es gut, wenn das Müllsammeln über drei Wochen läuft. So können sie ihre Einsatzzeit besser variieren“, hat die Mitarbeiterin des Bauamts festgestellt. Das Ergebnis könne sich sehen lassen. „Wenn man die Straßen entlangfährt, ist es an den Straßenrändern schon auffällig, wie sauber es jetzt ist“, berichtet Anja Kölsch erfreut.

Noch bis Ende dieser Woche läuft die verlängerte Aktion „Saubere Stadt. „Eigentlich ist es aber immer möglich, Handschuhe und Müllsäcke bei der Stadt abzuholen, um wilden Müll aufzusammeln“, betont sie. Gefunden wurden auch in diesem Jahr größere Gegenstände, wie eine Mülltonne, Feuerlöscher und der Klassiker: illegal in der Natur entsorge Autoreifen. Im Herbst will die Stadt erneut zu einer Sammelwoche aufrufen, da sichzwei Aktion im Jahr – verteilt auf das Frühjahr und der Hebst – bewährt hätten, sagt die Organisatorin.

Nach der Reinigung der Gewässerufer hoffen nun die Sportangler darauf, dass auch alle weiteren geplanten Termine in diesem Jahr stattfinden können. Wegen der Corona-Pandemie musste das beliebte Räucherfest im Stadtpark in den vergangenen zwei Jahren ausfallen. „Wir sind zuversichtlich, dass das Räucherfest am ersten Wochenende im September stattfinden wird, zumal wir nicht so viel Vorlauf für die Vorbereitungen brauchen“, zeigt sich Klewinghaus optimistisch. Starten soll Ende April auch wieder der monatlich stattfindende Stammtisch der Angler im Vereinsheim am Stadtparkteich. Hierzu sind auch Interessenten willkommen, da es dem Verein mit seinen 55 Mitgliedern an Nachwuchs fehlt.