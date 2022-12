Weihnachten in Hückeswagen „Ich plane einfach, zu leben!“

Auch mit anderen Freunden und Bekannten steht sie per Handy in Kontakt. „Manche sind in der Ukraine geblieben, anderen leben jetzt in Deutschland, Frankreich, der Slowakei und Tschechien“, sagt Liudmyla Znamenska. In ihrer Heimatstadt Sjewjerodonezk sei niemand mehr geblieben. „Schon vor längerer Zeit sind alle gegangen. Die Stadt ist von den Russen besetzt, halb zerstört, fast komplett ohne Strom, Wasser, Heizung oder Kommunikation. Es ist eine tote Stadt“, sagt die Ukrainerin. Und die so nüchtern auf dem Display des Smartphones leuchtenden Worte lassen nur bedingt einen Eindruck zu, was diese Tatsachen mit den ehemaligen Bewohnern machen müssen. Der Wunsch nach einem Ende des Kriegs stehe ganz oben, macht Liudmyla Znamenska deutlich. Das sei bei allen Ukrainern so. „Wir beten jeden Tag dafür, dass der Krieg so schnell wie möglich beendet wird.“