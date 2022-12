Weihnachten in Hückeswagen „Ich glaube fest an die Kraft des Gebets“

Knecht Wir in der Hückeswagener kfd leben die Ökumene sehr aktiv. Durch den Weltgebetstag der Frauen stehen wir mit den Frauen der freikirchlichen und der evangelischen Gemeinden in unserer Stadt im regen Austausch und nehmen mittlerweile jeweils gegenseitig an unseren verschiedenen Veranstaltungen teil. Ich persönlich gehe seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine jeden Freitagabend um 19 Uhr in die Pauluskirche zum ökumenischen Friedensgebet. Ich finde es gut, in dieser Gemeinschaft für den Frieden zu beten, denn viel mehr kann ich hier ja nicht machen – und ich glaube ganz fest an die Kraft des Gebets.