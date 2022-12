Angekommen Ukrainerin wird Messdienerin in Lintorf

Im Frühjahr dieses Jahres flüchtete Polina mit ihrer Mutter aus Hostomel in der Ukraine. Polinas Familie wurde zerrissen. Ein Teil blieb in der Heimat. Andere erhielten Schutz in Polen. Sie aber fand eine Unterkunft in Ratingen-Lintorf. Im sonntäglichen Gottesdienst, fanden Polina und ihre Mutter Anschluss für ihr neues Leben in Deutschland.