Hückeswagener Unternehmer Rüdiger Krumreihn arcus-Firmengründer feiert 70. Geburtstag

Seit mehr als 40 Jahren fertigt die Firma arcus als größter Treppenhersteller der Region hochwertige Holztreppen nach Maß im großen Stil. Allein in diesem Jahr wurden am Firmenstandort im Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg 790 Treppen produziert, das sind auf die 220 Arbeitstage im Jahr umgerechnet vier Treppen pro Tag. Eine logistische Meisterleistung, die Firmengründer Rüdiger Krumreihn aber nicht mehr in Stress versetzt. Denn Ende 2019 trat er mit 67 Jahren seinen Ruhestand an und übergab seine Geschäftsanteile an Tochter Nina Stockebrand (41). An Heiligabend vollendet Krumreihn sein 70. Lebensjahr.