Aufgaben wahrnehmen für Hückeswagen Bürgermeister dankt der Kreisverwaltung

Der größte Posten bei den Ausgaben der Stadt ist seit jeher die Kreisumlage. Daran ändert sich auch 2023 und in den Folgejahren nichts, wie aus den Daten für den Haushalt der Kämmerei für das nächste Jahr hervorgeht. In Zahlen bedeutet das: Bei Gesamtaufwendungen von aktuell berechneten 41,3 Millionen Euro liegt der Anteil der Summe, die an die Kreisverwaltung abzutreten ist, bei 15,2 Millionen Euro – das sind fast 37 Prozent. Dieses Verhältnis sorgt immer wieder zwischen den Bürgermeistern der kreisangehörigen Kommunen und der Spitze der Kreisverwaltung für Unstimmigkeiten. So hatte der Hückeswagener Bürgermeister im jüngsten Kreisfinanzausschuss stellvertretend für seine zwölf Amtskollegen infrage gestellt, ob die zusätzlichen 36 Stellen in der Kreisverwaltung wirklich notwendig sind. Darüber berichtete Dietmar Persian in seiner Haushaltsrede in der letzten Ratssitzung des Stadtrats.