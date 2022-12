Weihnachten in der Ukraine „Drei Flugstunden entfernt von uns können die Menschen nur ans Überleben denken“

Triebel Im Moment wird es Tag für Tag kälter, es kann bis zu minus 30 Grad kalt werden. Deshalb ist das Wichtigste, dass die Energie- und Wasserversorgung funktioniert. Daran hängt alles. Neben den regelmäßigen russischen Angriffen gibt es fast täglich Notabschaltungen des Stroms, weil das gesamte Netz so instabil geworden ist. Wenn man nicht mehr heizen kann, frieren die Rohre ein und platzen. Im Moment leben schon mehr als zwei Millionen Menschen in stark beschädigten Wohnungen und Häusern. Wenn Energie und Wasser für die Gesundheitsversorgung fehlen, heißt das, dass man Notfälle nicht mehr versorgen kann, Operationen nicht mehr tätigen kann. Und für viele Menschen, gerade in den Städten in der Nähe der Front, wird es schwierig, dass humanitäre Hilfe sie erreicht. Wir müssen damit rechnen, dass gerade vulnerable Gruppen, also ältere, kranke und geschwächte Personen, massiv unter diesem Krieg leiden werden. Sie werden tatsächlich nicht nur frieren, sondern es gibt die Gefahr, dass sie erfrieren, vielleicht auch verhungern. Auch die mehr als sechs Millionen Binnenflüchtlinge leben nicht immer in winterfesten Unterkünften. Und die Soldaten, die an der Front kämpfen, sind den Minustemperaturen in den Schützengräben ausgeliefert.