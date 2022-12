Flüchtlingsbetreuung in Hückeswagen Ukrainer lernen Deutsch in der Kreuzkirche

Sprachkurse sind ein Schritt in Richtung einer gelungenen Integration, wenn nicht sogar der wichtigste. Denn nur über Kommunikation und damit die Verständigung kann letztlich ein Miteinander funktionieren. Insofern ist es aktuell besonders wichtig, dass auch die Menschen, die im Zuge des russischen Kriegs gegen die Ukraine aus ihrer Heimat geflüchtet sind, dieses Angebot in der Schloss-Stadt bekommen können. Ergänzend zum Spracherwerb muss aber auch die Kinderbetreuung gewährleistet sein. Vor allem natürlich, weil ein Großteil der Geflüchteten junge Mütter mit ihren oft kleinen Kindern ist. Dabei ist gerade das Thema Kinderbetreuung mit enormen bürokratischen Hürden versehen. Zumindest dann, wenn die Kombination aus Sprachkursus und Kinderbetreuung über ein Brückenprojekt des Landes NRW finanziert wird – wie das in Hückeswagen der Fall ist.