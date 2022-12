Notfallvorsorge in Radevormwald Beim Blackout gibt‘s an diesen Stellen Hilfe

Der Oberbergische Kreis hat nun mitgeteilt, dass sich die Städte und Gemeinden mit der Kreisverwaltung in Gummersbach auf etwa 100 „Notfall-Infopunkte“ geeinigt haben. Sie sollen Anlaufstellen für die Einwohner sein, wenn es tatsächlich zu einem längeren und großflächigen Stromausfall, dem gefürchteten „Blackout“, kommen sollte und die Mobilfunk- und Telefonnetze ausfallen. „An den Notfall-Infopunkten in den Städten und Gemeinden sollen die Bürger einen Notruf absetzen können, Informationen zur aktuellen Lage erhalten und auch Grundlagen der Ersten Hilfe in Anspruch nehmen können“, heißt es in der Mitteilung der oberbergischen Kreisverwaltung in Gummersbach.