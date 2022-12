Mit zehn Bussen in die Dmstadt Realschüler besuchen Kölner Weihnachtscircus

So ging es in dieser Woche in insgesamt zehnt Busse vom Brunsbachtal aus in die Domstadt, wo die Hückeswagener ein abwechslungsreiches Programm mit den Clowns Daris und Fumagalli und dem ukrainischen Clowns-Trio EquiVokee, Akrobatik und Jongleuren erwartete. Höhepunkt der Vorstellung waren sechs junge Trampolin-Artisten, die durch Wände sprangen, sowie der Illusionist Alfredo Lorenzo, der seine Mitarbeiterinnen verschwinden ließ. „Einen furiosen Auftritt bot auch der Diabolo-Künstler Chu Chuan-Ho, der in atemberaubendem Tempo gleich mehrere Diabolos beherrschte“, heißt es auf der Internetseite der Realschule. „In weihnachtlichem Ambiente gab es für jeden auch noch eine Portion Popcorn.“