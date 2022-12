Konzert in der Hückeswagener Pauluskirche Weihnachtsoratorium mit barocken Instrumenten

Für viele Menschen ist der Besuch eines Weihnachtsoratoriums fester Bestandteil der Adventszeit. Das weiß die Hückeswagener Kantorin Inga Kuhnert. Am kommenden dritten Advent, Sonntag, 11. Dezember, 17 Uhr wird in der Pauluskirche an der Marktstraße das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach aufgeführt. Das Besondere an dieser Aufführung ist zum einen die Zusammenstellung der Teile und zum andern die barocken Instrumente, heißt es in der Ankündigung der Kantorin. „Ich habe mich während meines Studiums ja auch mit Aufführungspraxis beschäftigt, deshalb ist mir wichtig, dass Musik, wenn möglich, mit adäquatem Instrumentarium aufgeführt wird. Dazu gehört auch, dass sich die Musiker intensiv mit der Spielweise der entsprechenden Epoche auseinandergesetzt haben.“