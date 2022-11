Adventskonzert in der Hückeswagener Pauluskirche Posaunenchor und Musikverein Dohrgaul musizieren gemeinsam

Bläserklänge ertönen zum zweiten Advent am Sonntag, 4. Dezember, 17 Uhr, in der Pauluskirche. Nach einigen Jahren Pause werden der Posaunenchor des CVJM Hückeswagen und der Musikverein Dohrgaul ein Adventskonzert spielen. Beide Musikgruppen feiern 2022 ein Jubiläum: Der Posaunenchor besteht seit 125 Jahren, der Musikverein seit 1912. Seit vielen Jahren ist der Hückeswagener Lothar Vandenherz Dirigent beider Vereine. Mit 50 Musikern wird der Musikverein unter anderem „Venite Adoremus“, den Hymnus „Herbei o ihr Gläubigen“, „Panis Angelicus“ und „Festive tribute“ von Bach intonieren. Die neun Bläser des Posaunenchores spielen unter anderem „Hoch tut euch auf“ von Gluck, ein Larghetto von Händel und aus dem Weihnachtsoratorium von Bach die Kantate „Fallt mit Danken, fallt mit Loben“. Am Schluss werden beide Gruppen gemeinsam musizieren.