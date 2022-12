Hückeswagener Hüttenzauber Schöne Lieder, schwache Akustik

Dabei war es eine schöne Idee, eher unbekannte Lieder wie „Des deutschen Seemanns Weihnacht“, das Spiritual „Walk In The Light“ oder ein Stück mit dem passenden Titel „Weihnachtsglocken“ für die Besucher des Hüttenzaubers zu singen. Aber so wirkte es beinahe ein wenig verschenkt, da man nur ganz in der Nähe den Männergesang wahrnehmen konnte.