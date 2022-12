Nach dem Dachstuhlbrand in Hückeswagen Große Hilfsbereitschaft für Bewohner der Heidenstraße

Nach dem verheerenden Brand im Dachgeschoss eines bergischen Fachwerkhauses an der Heidenstraße 2 am Freitagmorgen, rückte nach Abschluss der Löscharbeiten am frühen Nachmittag ein Trupp mit Einsatzkräften des Technischen Hilfswerkes (THW) mit den beiden Manschaftstransportwagen zur Sicherung des Hauses aus.