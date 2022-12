Hückeswagener Weihnachtsmarkt in neuem Ambiente Gelungene Premiere vor dem Schloss

Einen angenehmen Duft verströmte auch der Räucherfisch von „Smoker Hayo“ und der benachbarte Stand mit portugiesischen Spezialitäten, der auch zu den regelmäßigen Standbetreibern des Hückeswagener Feierabendmarkts zählt. Die Manufaktur „Mehrwert Kaffee“ aus Oberdorp hatte nicht nur fair gehandelte Kaffeebohnen im Angebot, sondern auch passende süße Beilagen wie Bergische Butterkekse, Müsli, Fruchtaufstriche aus Hückeswagen und spanische Pralinen. „Alles Erzeugnisse aus Familienunternehmen“, betonte Geschäftsführer Chris Pfeiffer. Seit der Gründung des Unternehmens vor fünf Jahren beteiligt es sich auch am Hüttenzauber. „Wir entwickeln uns und unseren Stand stetig weiter, so dass wir zu einem Genussstand geworden sind“, fügt Pfeiffer hinzu. Aus der Nachbarstadt Wipperfürth stellten Benny und Ferdi Braun ihr selbstgebrautes Bier vor. Mit im Angebot ein Glühbier – bestehend aus heißem Bier, Rum und Saft, das geschmacklich durchaus überzeugen konnte. Besonders erfreulich war auch die Anzahl an heimischen Vereinen, die mit einem Stand vertreten waren. So war die Löschgruppe Holte an ihrem vom Altstadtfest her bekannten Standplatz an der Kirchenmauer zu finden. „Für alle, die ihre eigene Tasse mitbringen, gibt es den Schuss im Glühwein umsonst. Das ist unser ökologischer Beitrag“, kündigte Silke Lemmen zum Hüttenzauber-Auftakt an. Eine begehbare Hütte hatten die Motocross-Freunde Herweg vor dem Heimatmuseum errichtet, in der unter anderem Flammkuchen gebacken wurden. Zum Aufwärmen diente die Hütte jedoch am Freitag noch nicht. „Es gab Probleme mit der Stromversorgung, weshalb wie die Heizung nicht einschalten konnten“, erklärte Sabine Wohlert. Ebenso vertreten waren Schützenverein, CVJM, RSV, SC Heide, ATV-Handballer, Tennisclub Blau-Rot, Imkerverein 1918 sowie das Jugend- und Sozialwerk Gotteshütte.