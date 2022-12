Veterinäramt in Oberberg Geflügelpest: Kreis hebt Überwachungszonen auf

Der Oberbergische Kreis gibt beim Thema Geflügelpest eine vorläufige Entwarnung. „Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in Reichshof, Morsbach und Windeck sind die umfangreichen Untersuchungen des Veterinäramtes vollständig abgeschlossen und es haben sich auch in der Umgebung keine Hinweise auf ein weiteres Seuchengeschehen ergeben“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Kreisspressestelle.