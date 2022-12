Finanzamt Wipperfürth erinnert noch einmal Viele Grundsteuererklärungen fehlen noch

Rund 6,7 Millionen Grundstücke und Betriebe der Land- und Forstwirtschaft in Nordrhein-Westfalen müssen aufgrund der Grundsteuerreform neu bewertet werden. Hintergrund ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Die Eigentümer müssen daher Feststellungserklärung als Grundlage der Neubewertung einsenden. Die Finanzämter bearbeiten die Feststellungserklärungen grundsätzlich entsprechend des Eingangs und versenden den Grundsteuerwert- sowie den Grundsteuermessbescheid an die Eigentümerinnen und Eigentümer. „Der errechnete Grundsteuerwert hat insofern noch keine Aussagekraft über die zu zahlende Grundsteuer. Die Kommunen setzen ab 2024 zunächst die neuen Hebesätze fest und berechnen mit diesen die zu zahlende Grundsteuer“, heißt es in der Mitteilung des Finanzamtes Wipperfürth.