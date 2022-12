Probleme für Sportvereine in Hückeswagen Bei den Sportstätten sieht‘s richtig düster aus

Im neuen Jahr kommt erschwerend hinzu, dass die Turnhalle der Hauptschule, die für den Schulsport, aber auch von Sportvereinen genutzt wird, kernsaniert wird, praktisch bleibt nur die Außenhülle stehen. Die Halle wird während der aufwendigen Arbeiten monatelang für den Sportbetrieb geschlossen bleiben. Vor allem für den Schulsport wird während der Bauarbeiten nach Ausweichmöglichkeiten in Wipperfürth und anderen Nachbarstädten gesucht, denn in Hückeswagen gibt es sie schlicht nicht. Darum ging es jetzt auch in der letzten Sitzung des Schul- und Sportausschusses in diesem Jahr. Die Verwaltung sei deswegen im Gespräch mit benachbarten Kommunen, sagte Bürgermeister Dietmar Persian. Auch wenn Lösungen gefunden werden, wird die Situation aber alles andere als befriedigend sein. „Für eine Stunde Sportunterricht werden wir dann wegen der Fahrtzeiten in eine Nachbarstadt drei Schulstunden in Anspruch nehmen müssen“, gab Klaus Kruska von der Leitung der Montanusschule zu bedenken. Nebenbei entstehen Kosten für den Schülertransport. Wann im nächsten Jahr mit dem Beginn der Bauarbeiten zu rechnen ist, steht noch nicht fest. Der Bauantrag wurde gerade erst beim Kreis eingereicht. Anfang 2023 werden die Arbeiten öffentlich ausgeschrieben, danach folgt die Auftragsvergabe. Vor dem Frühjahr wird sich also voraussichtlich nichts tun. Für die Generalsanierung der etwa 50 Jahre alten Turnhalle nimmt die Stadt viel Geld in die Hand. Aktuell wird von Kosten in Höhe von 4,8 Millionen Euro für die Generalsanierung ausgegangen. Mehr Raum entsteht dadurch nicht, weil eine Erweiterung des Gebäudes auf dem bestehenden Grundstück nicht möglich ist.