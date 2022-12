Aufführung für Schüler aus Radevormwald und Hückeswagen Sensibel werden für Probleme des Mobbings

In dem abwechslungsreichen Theaterstück dreht es sich um verschiedene Schülerinnen und Schüler, die es in dieser Form wohl an jeder Schule in Deutschland geben könnte. Da ist als einer der Hauptpersonen der 16-jährige Jess, der in seiner Schullaufbahn schon Einiges erlebt hat, und neu an die Schule kommt. Ihm eilt etwa der Ruf des „Brandstifters“ voraus – angeblich hat er seine alte Schule „abgefackelt“. Er möchte daher „unterm Radar“ fliegen, um nur möglichst keine Angriffsfläche zu geben. Das geht aber im Rahmen des Mikrokosmos einer Schule mit all ihren vielen involvierten Personen praktisch nicht. Und so muss er sich direkt mit seinen Mitschülern auseinandersetzen, etwa mit der schüchternen Chris, die seine Leidenschaft fürs Gamen teilt und in ihn verliebt ist, aber gleichzeitig von Schul-Queen Vanessa und ihrer Gefolgschaft mit peinlichen Handyvideos gemobbt wird. Deren Ausruf: „Hey, Freak!“, wenn sie sich dann doch mal dazu herablässt, mit ihrer Mitschülerin zu sprechen, macht deutlich, wie geringschätzig sie mit anderen Menschen umzugehen bereit ist, nur um cool zu sein. Jess wiederum möchte mit all dem nichts zu tun haben, muss sich aber irgendwann für eine Seite entscheiden.